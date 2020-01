La Lazio è al terzo posto, dietro alle due capolista del campionato Inter e Juventus e sabato sfiderà allo stadio Olimpico il Napoli. Dall’infermeria, come riporta il sito lalaziosiamonoi.it, potrebbero arrivare brutte notizie. Oltre Radu e Correa usciti malconci dalla gara di Brescia, anche il capitano Lulic non è al top. Problemi alla caviglia per lo sloveno e Simone Inzaghi si augura di recuperare tutti e tre per la sfida contro gli azzurri di Gattuso.

La Redazione