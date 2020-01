Le mosse del Napoli in vista del mercato: Entrate, uscite e rinnovi

RIFLESSIONE VERONA

C’è un asse forte tra il ds Giuntoli e il ds del Verona D’Amico. Di Rrahmani e Amrabat si sa da tempo: c’è una intesa con vista sull’estate. Ma c’è una trattativa che potrebbe decollare in questi giorni: quella per Marash Kumbulla, difensore centrale dell’Hellas e grande rivelazione di questo girone d’andata. Costa 20 milioni e il pensiero di queste ore, vista anche la rassicurante posizione di classifica degli scaligeri è di una operazione lampo da fare proprio a gennaio. L’Hellas chiede 18 milioni per Kumbulla ed è ovvio che sul prezzo bisognerà trattare. Amrabat non può muoversi da Verona fino a questa estate: è giù stato oggetto di un trasferimento e dunque un’altra cessione non è possibile.

SUMMIT MERCATO

Tra Giuntoli e Gattuso il feeling è totale: Ringhio vuole valorizzare sia Elmas che Lozano (voluto a ogni costo da Ancelotti) che, nonostante le richieste, non si muoveranno a gennaio dal Napoli. Piazzato il tassello del centrocampista, non va preso sotto gamba quello del terzino sinistro: Mendes è al lavoro per piazzare Ghoulam in Francia e il piano azzurro prevede l’inserimento di Koutris dell’Olimpiacos. Spesa low cost al contrario dell’investimento per Rodriguez che il Milan vuole dar via solo a titolo definitivo. Se non dovesse succedere nulla di tutto questo, Giuntoli proporrà a Hysaj il rinnovo del contratto. A meno che l’albanese non trovi una sistemazione in queste settimane. Fonte: Il Mattino.