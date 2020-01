Giuntoli non ha solo il nome di Lobotka sul proprio taccuino

Dunque, ci siamo. Oggi altro vertice di mattina presto con il Napoli che fa sapere di essere disposto a fare un altro passo in avanti verso quota 20 milioni. Non proprio i 22 milioni richiesti dal Celta ma siamo lì. La inattesa presa di posizione di Lobotka, la sua esclusione nella gara con l’Osasuna, fanno sì che ora il Celta si trovi dinnanzi a due vie: o metterlo fuori rosa o accontentarlo. La missione dei suoi agenti polacchi ieri si è conclusa positivamente, nel senso che il Napoli è disposto ad alza-re l’offerta nella sua parte variabile (un bonus di 1,5 milioni al Celta nel caso di qualificazione alla Champions e di 800 mila circa per la vittoria della Coppa Italia) e questo dovrebbe far cadere l’ultima resistenza.

D’altronde da ieri mattina il club galiziano ha iniziato frettolosamente a cercare il sostituto dello slovacco e lo avrebbe individuato nell’ex romanista Nzonzi. Dunque, entro giovedì il centrocampista potrebbe partire per l’Italia per le visite mediche e la firma alla Filmauro del contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 4 anni e mezzo a 1,8 milioni di euro a salire. Lobotka è il rinforzo sulla mediana: non un vero e proprio regista ma uno che può giocare in più posizioni. Gattuso è soddisfatto dell’operazione. All’orizzonte due affari che fanno sempre go-la a centrocampo: Tonali e Castrovilli. Che, però, a gennaio non si muovono. Fonte: Il Mattino.