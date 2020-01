Mertens chiede un maxi-ingaggio, ma non ha fretta

MERTENS

In caso di offerta invernale, non verranno alzati muri. Ma nessuno si è fatto ancora vivo. Le pretendenti cinesi sono sparite dopo che il governo asiatico ha introdotto un tetto di ingaggio (3 milioni di euro). A queste condizioni, addio stelle in Cina. Mertens non ha fretta: sa che a giugno, liberandosi a zero, potrà in sede di nuovo contratto intascare un bonus extra-ingaggio (chiede 5 milioni). D’altronde il belga viene considerato una sorta di capo della sommossa di novembre quindi, nonostante il clima si sia rasserenato, difficile pensare a una sua permanenza a Napoli. Vedremo. Tutino e Ciciretti vanno all’Empoli mentre c’è anche la Sampdoria per Tonelli (oltre al Lecce). Karnezis richiesto dalla Premier. Fonte: Il Mattino.