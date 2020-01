Lobotka, trattativa in stallo: il Napoli infastidito dall’ atteggiamento

Sembrava già fatta, invece… Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli già dalle prime ore di stamattina tiene serrati contatti con l’entourage di Lobotka, lavorando con Maurizio Micheli sull’omologo galiziano Miñambres. La trattativa, attualmente, vive una fase di stallo: il Celta Vigo consapevole della necessità del Napoli di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile, continua a rilanciare in particolare sui bonus questo anche perché il club di Vigo non ha ancora trovato il sostituto del calciatore slovacco che nel frattempo continua a mettere pressione per avere la possibilità di giocare nel Napoli. Nella giornata di oggi, sono attesi risvolti importanti, con il Napoli che ha già fatto sapere al Celta che è pronto a fiondarsi su altri obiettivi già selezionati qualora la società spagnola dovesse continuare a cambiare ed alzare le proprie pretese per Lobotka. Inoltre il club azzurro nelle prossime ore potrebbe fissare una deadline oltre la quale chiuderà le trattative, e contestualmente potrebbe presentare nelle prossime ore l’ultima e decisiva offerta. Al momento non sono previsti incontri tra le due dirigenze che restano in contatto dalle rispettive sedi.