Ufficiale – Coppa Italia: I biglietti di Napoli/Perugia. La gara sarà in chiaro

Martedì 14 gennaio: Napoli-Perugia, ottavo di finale di Coppa Italia al San Paolo. La gara sarà trasmessa in chiaro in diretta su Rai2. Dall’8 gennaio i biglietti saranno in vendita.

La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli-Perugia ad una tariffa speciale, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”. La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone.

PREZZI

Prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 7,00

Curve € 5,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Napoli vs Perugia “promo ticket” e “promo abbonato”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Fiorentina e per gli abbonati della stagione 2019.20.

Tribuna Posillipo € 2,00

Tribuna Nisida € 2,00

Distinti € 2,00

Curve € 2,00.