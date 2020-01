La difesa azzurra, tra Ghoulam in Francia ed il rinnovo di Hysaj

Se si guarda, esclusivamente, la gara di ieri sera, è soprattutto la difesa del Napoli a finire sotto accusa. Ed è innegabile che i problemi ci siano. Anche lì, verrebbe da aggiungere…Sul mercato si parla di fascia sinistra, innanzitutto. A quanto pare Jorge Mendes, noto agente che in azzurro segue Ghoulam, sta provando a trovar posto in Francia per l’algerino, in modo da poter poi lavorare per portare a Napoli Leonardo Koutris dall’ Olympiacos, o con il Milan per Ricardo Rodriguez. La prima opzione, low cost, sembra quella favorita dagli azzurri. Se queste operazioni non dovessero andare a buon fine, non è da escludere, da parte di Giuntoli e della società, il rinnovo con Elseid Hysaj. Il terzino, messo completamente da parte da Ancelotti, con Gattuso sta trovando nuovamente spazio e può giocare anche sulla fascia mancina.

Il Mattino