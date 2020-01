Conte si gode la 100^ vittoria: “La squadra lavora 5 ore, la strada è giusta”

È stato un Napoli coraggioso, Conte si gode la vittoria: «Qui è sempre un’impresa». Giocare con l’Inter così, due contro due contro la coppia più forte della Serie A (Lukaku-Lautaro), non è da tutti. Ma quando la palla ce l’hanno loro bisogna saper reggere diversamente la situazione». Cosa ha questa squadra? «È da tanti anni che non vive situazioni così, tanti giocatori sono abituati a comandare in mezzo al campo e devono capire che non è più così. Vedo una squadra che si è consegnata a me, lavora cinque ore, la strada da percorrere è questa». Cosa non la fa abbattere? «Un aspetto positivo che mi fa sperare è la passione dei giocatori, della società. Tutti stanno dando tutto. Ci rialzeremo». «Questo è il momento giusto per darci dentro, bisogna essere più credibili se vogliamo restare a livelli altissimi. È la mia vittoria numero 100 su 145 panchine in Serie A e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo record. Però non parlatemi ancora di scudetto». Fonte: Il Mattino