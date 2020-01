Milik in doppia cifra: il polacco è l’unica luce della serata azzurra

Segna ancora Milik e mantiene la media di un gol ogni 90 minuti. Nessuno come lui tra campionato e Champions League: il polacco arriva a quota dieci e conferma la sua stagione molto positiva in termini realizzativi. Il centravanti è una luce in un’altra serata negativa per il Napoli al San Paolo, chiusa con l’ennesima delusione stagionale per gli azzurri. Arek si trova al posto giusto e chiude al meglio una giocata classica offensiva degli azzurri con il cambio di fronte di Zielinski e la sponda precisa di Callejon verso il centro.

Il polacco è andato a segno anche contro l’Inter per il terzo gol consecutivo in una gara al San Paolo. Quello messo a segno contro l’Inter è il settimo gol in campionato per Milik: il polacco riesce ad entrare nel tabellino per la terza partita consecutiva al San Paolo. Aveva realizzato il momentaneo 1-1 contro il Parma, dopo aver siglato la tripletta in Champions League con il Genk, nell’ultima partita di Ancelotti sulla panchina azzurra. Un punto fermo nel tridente di Gattuso, una punta centrale che riesce a partecipare alla manovra e a fare gioco, oltre che a segnare con grande continuità. Contro l’Inter ha confermato le sue qualità, anche se nel recupero del primo tempo non è riuscito a girare di testa in porta il cross di Mario Rui, sprecando l’opportunità del possibile 2-2. Fonte: Il Mattino