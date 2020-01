Era dal ’97 che l’Inter non espugnava il San Paolo quando c’erano…

C’era Prodi a Palazzo Chig i e Scalfaro era il capo dello Stato quando nel 1997 all’Inter riuscì di vincere qui al San Paolo in campionato. Ventidue anni dopo, il Napoli paga per i tanti errori là davanti (Milik ne fa di giganteschi e decisivi) e per i tre disgraziati patatacrac difensivi che mandano a monte i piani di Ringhio. Gattuso, una prova generosa che può dare coraggio? «Non ci siamo fatti mancare nulla. Ci siamo fatti tre gol da soli, non siamo capaci di annusare i pericoli. Aldilà del risultato, questa con l’Inter è senza dubbio la migliore prestazione da quando sono qui. Certo è una sconfitta che fa male, ma la squadra è viva, ha dimostrato di saper giocare a calcio».

Fonte: Il Mattino