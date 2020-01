Mertens Infortunato,  non è stato convocato ed è partito  per il Belgio.  L’onda lunga  dei rumors  di mercato

Sì, è vero, è in Belgio, lontano dal San Paolo e dagli occhi indiscreti di chi lo guarda con interesse in vista di un futuro da svincolato, però anche a distanza Dries Mertens resta uno dei protagonisti di Napoli-Inter. Giocatore infortunato e non convocato, però nella fattispecie uomo-mercato di prima fascia: da sei giorni (oggi) ha acquisito il diritto di poter trattare per qualsiasi club a parametro zero, considerando che il suo contratto con il club azzurro scadrà il 30 giugno e di rinnovo non se ne parla ancora, e dunque in assenza di un accordo con De Laurentiis può essere considerato una mina vagante. Un’occasione. Un’occasione che anche l’Inter ha valutato e sta valutando con grande attenzione. Fonte: CdS