Recuperati e no in casa Inter. Sensi ancora out

Scusate il ritardo… Sembrano dirlo sia Sensi sia Sanchez, i due giocatori che negli ultimi 3 mesi sono più mancati all’Inter. Il cileno, il cui ritardo è stato… doppio (il 28 dicembre si è presentato in leggero ritardo all’allenamento pomeridiano programmato per lui e gli altri infortunati e Conte non ha gradito…), ha superato l’operazione alla caviglia, sta bene e soprattutto ha tanta voglia: stasera partirà dalla panchina, ma spera di entrare a gara in corso. Probabilmente non sarà titolare neppure Sensi che ha già riassaporato il campo prima della pausa, contro il Genoa. L’ex Sassuolo non è ancora al top dopo il lungo stop e, anche se il suo recupero permetterà al tecnico di utilizzare di nuovo la soluzione del doppio play, utilizzarlo dal 1’ a Napoli sarebbe stato un rischio. Vecino è favorito su di lui. In panchina ci sarà pure Barella. Out Asamoah. Fonte: CdS