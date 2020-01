Zenga: “In Italia siamo strani, mettere in discussione Ancelotti! Io adoro Gattuso”

Zenga ai microfoni del Cds, alla domanda

Stasera c’è Napoli-Inter.

«Lasciami dire una cosa. In Italia siamo strani, soltanto noi possiamo mettere in discussione uno come Carlo Ancelotti. Mi dirai: i risultati, la crisi, tutto quello che vuoi. Ma Ancelotti è Ancelotti, non si discute. Poi io adoro Gattuso: la sua voglia e la sua carica, il lavoro centellinato. Per l’Inter non sarà un semplice impatto con il 2020». Fonte: CdS