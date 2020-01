Il Napoli ha delle condizioni per lo scambio LLorente/Politano

Non potranno evitare di farlo. Almeno così dovrebbe essere. Questa sera scenderanno in campo al San Paolo Napoli e Inter e quale occasione migliore per parlare dello scambio Llorente-Politano? La gara potrebbe essere un’ occasione per svelare tutta la verità relativa a questa idea di mercato che rimabalza da più parti ormai da diverse settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri sarebbero disposti a portare l’ex Sassuolo all’ombra del Vesuvio solo in caso di cessione di un esterno, ovvero Younes o Callejon. Dall’altra parte i nerazzurri vorrebbero monetizzare per lasciar partire l’attaccante.