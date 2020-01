Le big in fila per Meret: ADL non valuta neanche l’ipotesi

Lui è il Meret che piace. Piace ai tecnici, ai presidenti ed a i tifosi. E piace alle big, a quelle in Premier, dove non gli mancano gli estimatori, ma soprattutto a quelle del calcio italiano. Infatti i top club di Serie A stando “sondando” il terreno. Come si legge su Il Mattino, sia la Juventus che l’ Inter hanno contattato l’agente dell’ estremo azzurro per informarsi su condizioni, situazioni e magari “offrire”. Il procuratore sa benissimo però che non è neanche considerata, dal patron del Napoli, l’ipotesi di provarsi di Alex Meret, il futuro (ed il presente) della porta azzurra