[Formazione] Napoli/Inter all’insegna degli infortunati. Così in campo per il CdS

Napoli/Inter – Questa si chiama emergenza, però bisognerà farsene una ragione, evitare di fasciarsi la testa e, anzi, liberarla da qualsiasi forma di «vittimismo»: mancano Koulibaly, Maksimovic, Mertens, poi Malcuit e Ghoulam. Fabian è lì, sfebbrato, e semmai entra in competizione con Elmas (che ha stupito e neanche poco) e poi sarà quasi un Napoli prossimo a quello vero, che Gattuso avrebbe in mente. Un ballottaggio in difesa, uno solo, Di Lorenzo o Luperto centrali: dovesse vincerlo il primo, come sembra, a destra ci finirebbe Hysaj. Però, occhio, tra i convocati è rientrato anche Tonelli, che sul centro-sinistra ci ha sempre giocato, Fonte: CdS