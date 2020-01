Napoli/Lobotka, la fumata bianca è attesa in settimana

E allora, Lobotka? Carlos Mouriño ha avuto un duro scontro con gli agenti dello slovacco che insistono nel ritenere 18 milioni il prezzo giusto per far partire Lobotka. Il patron del Celta avrebbe promesso di lasciarlo partire qualora una big lo avesse richiesto… E il Napoli, non lo è? E quindi? Si scopre il motivo dell’ insistenza economica. Il Nordsjaelland, il club norvegese da cui nell’estate del 2017 è arrivato Lobotka, ha una percentuale sulla rivendita del 25 per cento. Comunque De Laurentiis incontrerà tra domani e giovedì gli agenti dello slovacco alla Filmauro per chiudere l’affare. Vuole fare un regalo a Gattuso e questo regalo sarà Lobotka. O la va o la spacca, ma la fumata bianca è attesa in questa settimana. L’impressione è che Lobotka possa andare in panchina con la Lazio, sabato prossimo.

Il Mattino