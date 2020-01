Si tenta di riempire il San Paolo, anche oggi biglietti per Napoli/Inter

Obiettivo 40mila: ammonta a queste unità il popolo azzurro che il Napoli spera di avere al proprio fianco stasera al San Paolo. Napoli/Inter, non una sfida qualunque. I ragazzi di Gattuso hanno l’obbligo di dare continuità alla vittoria con il Sassuolo e i nerazzurri di proseguire la marcia a ritmo scudetto. Ma non solo: è la prima del 2020, si cerca la vittoria in casa che manca da troppo tempo, mentre Conte è a caccia delle centesima vittoria in A. La prevendita, per il momento, racconta di 35mila spettatori già assicurati tra biglietti e quota abbonati, ma i ritardatari potranno acquistare un tagliando anche oggi. Il listino prezzi: Tribuna Posillipo 110 euro; Tribuna Nisida 90 euro; Tribuna Family adulto 20 euro, ridotto 5 euro under 12; Distinti 70 euro; Curve A e B 40 euro. I possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card possono acquistare anche online.