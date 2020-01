Zoff: “Insigne? E’ un talento, tornerà grande”

Dalla lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Zoff parla anche di Lorenzo:

Napoli-Inter che partita sarà: vista la classifica, potrebbero essere i nerazzurri a impostare di più una partita di attacco?

«Attaccheranno tutt’e due le squadre a seconda dei momenti della partita: non credo a un Inter d’attacco e a un Napoli di contropiede o viceversa».

Lukaku e Milik potranno essere gli uomini decisivi?

«Potranno essere loro ma potranno essere altri. Inter e Napoli hanno tanto ottimi giocatori».

Tra questi Insigne: come spiega che Lorenzo ora si sia imposto in Nazionale, mentre a Napoli sta avendo in questa stagione tante difficoltà?

«Insigne tornerà a fare bene anche nel Napoli, come ha sempre fatto in passato: appena si tranquillizzerà l’ambiente tornerà a tirare fuori i suoi numeri migliori. È uno dei talenti del calcio italiano e per la Nazionale è diventato importante».

Fonte: Il Mattino