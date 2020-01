Le curve azzurre tengono duro, non ci saranno alla Befana, disertata l’Inter

Continua la protesta anche alla Befana

La vittoria contro il Sassuolo ha riportato entusiasmo e buon umore anche tra i tifosi azzurri che adesso sognano il ritorno al successo al San Paolo. Domani è in programma un big match contro l’Inter e per l’occasione sono previsti più di 35 mila tifosi a Fuorigrotta. Nella conferenza di presentazione Gattuso era stato chiaro, il suo obiettivo è anche quello di riportare la gente allo stadio e domani ci potrebbe essere già il primo segnale forte. Quello che invece non arriverà da parte degli esponenti del tifo organizzato che proseguiranno la loro protesta contro le nuove disposizioni per l’utilizzo dell’impianto sportivo e per questo non entreranno in curva.Fonte: Il Mattino