Antonio Conte in conferenza stampa: “A Napoli per fare punti. Gattuso? Grande rispetto”

E’ intervenuto in conferenza stampa a più di 24 ore dalla sfida contro gli azzurri allo stadio San Paolo il tecnico dell’Inter Antonio Conte sul momento della squadra. “Come ho trovato i ragazzi? Riposati, ma al tempo stesso determinati per questa sfida del San Paolo. Il Napoli è una grande squadra e con Gattuso avranno più spirito combattivo. Fare punti domani ci darebbe la giusta spinta per il proseguo della stagione. Quando sono arrivato qui chiedevo ai ragazzi grande spirito di sacrificio e con il lavoro lo stiamo ottenendo. Gattuso? Lui ha grande passione per questo sport e io mi ci rivedo in lui. Lo stimo e al tempo lo rispetto, ha fatto la gavetta e ha fatto grandi cose al Milan, il Napoli potrebbe essere il prosieguo della compagine rossonera. Sulla classifica e i punti dico che non è ancora finito il girone d’andata, in questi anni la distanza con le più forti si è allargato. Noi faremo di tutto per rendere felici i nostri tifosi, per farlo dovremo continuare a lottare ogni partita. Nella rosa sono arrivatati giocatori forti e al tempo stesso validi per dare forza all’Inter, mentre su Vidal non parlo di mercato per rispetto ai giocatori che ho a disposizione. Su Asamoah vediamo come risponderà e poi prenderò una decisione in merito”.

La Redazione