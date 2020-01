Sarri: “Abbiamo lavorato sui nostri errori, Demiral sta bene, cautela su Douglas”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, nella consueta conferenza stampa di vigilia contro il Cagliari ha analizzato il momento bianconero: “Abbiamo lavorato sugli errori che abbiamo commesso, prima che sul Cagliari. Arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato noi l’approccio. Come sta De Ligt? Tra un problema alla spalla e uno agli adduttori ha avuto un problema difficile da gestire. Nel contempo abbiamo avuto Demiral in buona condizione, quindi abbiamo avuto l’opportunità di farlo riposare. Rabiot lo stiamo provando da interno destro. Abbiamo anche cominciato il lavoro su Bernardeschi in questi giorni. Kulusevski sarebbe tornato più utile subito? La cosa più importante è che il club porti a casa uno dei profili giovani più interessanti”.

BALLOTTAGGI: “Come sta Douglas Costa? Bisogna avere cautela al momento, e riportarlo in buone condizioni fisiche senza affaticarlo. Domani è una partita per il tridente? Vediamo domani, c’è anche Ramsey che sta bene. E’ una partita in cui serve tanta attenzione sotto la linea della palla. Come sta Chiellini? Sta proseguendo il suo percorso di recupero. Prematuro parlare di lista Champions, valuteremo Chiellini e Khedira a fine mese. Adesso è presto. Come sta Dybala? Nessun problema, ieri ha lavorato a parte perché dopo un periodo di fermo era leggermente affaticato”.