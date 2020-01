UFFICIALE, Formazioni Celta-Osasuna: Lobotka neanche in panchina

ORA E’ UFFICIALE. Stanislav Lobotka non è neanche in panchina contro l’Osasuna. Il giocatore del Celta Vigo, obiettivo di mercato del Napoli, dovrebbe vestire azzurro a breve e questa è un’indicazione chiara. Queste le parole del tecnico del Celta, Oscar Garcia, di ieri in conferenza stampa sul possibile impiego di Lobotka: “Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà. Perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri”.

FORMAZIONI UFFICIALI

CELTA VIGO (4-3-3): Blanco, Vazquez, Aiddo, Costas, Olaza, Yokuslu, Beltran, Rafinha, Mina, Sisto, Aspas. A disposizione: Vieites, Carreira, Mallo, Chekih, Mendez, Fernandez, Hernandez. Allenatore: O. Garcia.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera, Moncayola, A. Hernandez, D. Garcia, Estupinan, Brasanac, Sanjurjo, Torres, Lopez, R. Garcia, Avila. A disposizione: J. Perez, Vidal, Garcia, I. Perez, Ibanez, Villar, Cardona. Allenatore: Alkiza.