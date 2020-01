La mini rivoluzione estiva del Napoli passa anche da Kumbulla

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis lavorano sul mercato in entrata del Napoli. I rinnovi di Mertens e Callejon tengono banco e sono destinati a far discutere, altre situazioni da monitorare: i rinnovi di Zielinski, Milik, Allan e Fabian. Oltre alle questioni interne si lavora sulle entrate: piace molto Kumbulla del Verona. Secondo Oranews Tv il giocatore sarebbe a un passo dal Napoli per l’estate. La società azzurra e quella scaligera starebbero lavorando per una cessione a titolo definitivo.