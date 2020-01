SERIE A/Genoa-Sassuolo 2-1: Vittoria al cardiopalma per il Genoa!

Dopo un primo tempo, pieno d’emozioni, il secondo tempo fornisce poche emozioni. Al minuto 71′, conclusione del neo-entrato Favilli che trova preparato Consigli che sventa la minaccia. Al minuto 76′ il Sassuolo trova il goal del vantaggio con Djuricic, che però viene annullato su check del VAR, per un presunto fallo di mano che sembrava però essere attaccato al corpo. Al minuto 86′ Pandev realizza il goal del 2-1 a tu per tu con il portiere battendolo dopo un rimpallo. Dopo 6′ minuti di recupero termina il Match! Vittoria importantissima per il Genoa con il neo-tecnico Davide Nicola. Per il Sassuolo invece è la seconda sconfitta consecutiva avvenuta, tra l’altro con lo stesso risultato.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello ( 72′ Behrami ), Radovanovic, Sturaro (80′ Cassata ), Pajac; Pandev, Sanabria ( 69′ Favilli )

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traore ( 94′ Raspadori ), Duncan ( 53′ Djuricic ), Boga ( 80′ Berardi ); Caputo

AMMONITI: Duncan 18′ (S), Criscito 20′ (G), Locatelli 22′ (S), Sturaro 36′ (G), 51′ Sanabria (G), 85′ Toljan (S), 91′ Obiang (S), 96′ Biraschi (G)

Marcatori: 29′ Criscito (G), 33′ Obiang (S), 86′ Pandev (G)