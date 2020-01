DIFESA – Napoli in emergenza in vista dell’ Inter

Il Napoli è in emergenza difensiva verso la gara contro l’Inter di domani sera al San Paolo. Out Nikola Maksimovic, che non ha ancora recuperato dall’ infortunio. Può recuperare in extremis Kalidou Koulibaky, che cercherà di stringere i denti. Malcuit fuori da tempo. Infine Dies Mertes, è volato in Belgio a causa di un problema fisico e sarà indisponibile.