Pastore: “Il 2019 del Napoli è stato strano e contraddittorio”

Il giornalista Adriano Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento azzurro e dei propositi azzurri per il nuovo anno: “Che anno è stato il 2019? A dire il vero è stato strambo, strano, contraddittorio. A maggio è arrivato un secondo posto in campionato e a dicembre una qualificazione agli ottavi di Champions accompagnata da un esonero. Detto così, addio di Ancelotti a parte, sembra un quadro positivo. Eppure in tanti, magari anche a giusta ragione per certi aspetti, parlano di un 2019 disastroso. Io sono più moderato in tal senso e vorrei cancellare solo alcune partite di questa prima parte di stagione con i problemi che sono nati in corso d’opera. Per il 2020 mi aspetto una rifondazione, non c’è dubbio, ma moderata. Non riesco ad immaginare una rosa totalmente nuova. Acquisti a gennaio? Non so se verranno fatti per Gattuso. Ho la sensazione che a gennaio si tamponerà con un centrocampista e poco altro”.