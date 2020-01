ATTACCO – Mertens, permesso speciale in Belgio da parte del Napoli

Ieri pomeriggio il mister del Napoli Gennaro Gattuso ha avuto la conferma, non positiva, che contro l’Inter non potrà contare sull’attaccante Dries Mertens. Per il calciatore belga ancora problemi agli adduttori che non gli hanno permesso di allenarsi con la squadra. Il fiammingo è volato in Belgio, autorizzato dal club azzurro, per recuperare e l’auspicio è averlo per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. L’attacco sarà quindi composto da Callejon, Milik e Insigne.

La Redazione