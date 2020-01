Serie A, Spal/Verona 0-1, i primi 45 minuti li decide il Pazzo!

Per la 18esima di serie A, alle 15.00 in campo Spal e Lazio. Subito alti i ritmi della gara e ospiti in vantaggio grazie a Pazzini che la mette dentro di testa su cross di Lazovic. Lo spesso capitano scaligero, poi, fallisce il raddoppio. La Spal reagisce e Paloschi sfiora il pareggio. Al 39′ espulso Tomovic e padroni di casa in dieci. Al termine del primo tempo:

Spal – Verona 0-1 14′ Pazzini

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna. All. Semplici

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. All. Juric