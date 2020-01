Infermeria colma: è questo il grande problema di inizio 2020

Troppe, davvero troppe presenze in infermeria. Eccolo il problema numero uno con cui inizia il 2020 di Gattuso. Mertens non convocato per un problema di natura fisico e l’allenatore azzurro ha deciso di non convocarlo. Dries non è l’unico ancora ai box, perché anche Koulibaly sembra destinato a non recuperare. Anche Maksimovic non dovrebbe farcela, motivo per il quale i centrali di ruolo sono praticamente contati: Luperto e Manolas. Se difesa e attacco sono decimanti dagli infortuni, Gattuso ritrova il sorriso guardando il centrocampo, perché può contare sul rientro a tempo pieno di Fabina Ruiz. Ai suoi lati confermatissimi Zielinski e Allan. Il brasiliano è stato uno dei migliori contro il Sassuolo, Ringhio gli parla tanto e spesso, gli chiede dinamismo e copertura a tutto campo: è il giocatore che gli assomiglia di più e quindi anche quello sul quale si sente più libero di lavorare a cuore aperto.

Il Mattino