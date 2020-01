Stasera sapremo se Stanislav Lobotka sarà in campo per la partita contro l’Osasuna, per il momento lo slovacco è tra i convocati del tecnico degli spagnoli. Segno che il calciatore è stato ritenuto concentrato per la gara dal suo allenatore. Lobotka, quindi, è per il momento, ancora con la testa alle prestazioni del Celta Vigo. Potrebbe significare che l’affare che dovrebbe portarlo al Napoli abbia ancora qualche dettaglio da smussare e che la dirittura d’arrivo non sia poi così vicina.