Mercato Napoli, pista calda per il terzino Koutris dell’ Olympiacos

Il Napoli è in cerca di un terzino sinistro, come sostituto di Faouzi Ghoulam, poiché l’algerino non dà garanzie a Gattuso, vista la sua condizione fisica e il susseguirsi (incredibile) di infortuni. Interesse mostrato per Ricardo Rodriguez, ma il Milan sembra ascoltare maggiormente la proposta del Psv. Per Acuna lo Sporting Lisbona chiede 20 milioni, ma c’è da battere anche la concorrenza dell’Inter. Obiettivo azzurro sembra quindi essere Leonardo Kourtis, esterno mancino greco dell’ Olympiacos. Sembra non dispiacere a Gattuso, il quale ha dato il suo consenso alla trattativa sul giocatore.