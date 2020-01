Napoli/Lobotka ai dettagli: a breve lo slovacco sarà azzurro

Sembra ormai ai dettagli la trattativa che spinge Stanislav Lobotka al Napoli. Il calciatore ha già trovato l’accordo con gli azzurri e, distratto da ciò, potrebbe non scendere in campo stasera con il Celta Vigo. Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la volontà del club spagnolo è di non creare problemi tra la squadra e la piazza. Dalla Spagna arrivano segnali positivi, con l’allenatore del Celta che invia indizi importanti, dichiarando che se Lobotka non è concentrato non giocherà. Indizio che spalanca le porte del Napoli al centrocampista slovacco.