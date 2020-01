SERIE B FEMMINILE – Pareggio “beffa” per il Napoli contro la Roma

Il nuovo anno per il Napoli femminile di Geppino Marino inizia con un pari interno contro la Roma, che sa di beffa per come si era messa la gara. Le azzurre sbloccano con Gelmetti, pari delle giallorosse con Jody su azione da calcio d’angolo. Il Napoli femminile però va ancora a segno con i gol di Tammik e Kubassova. La partita sembra chiusa ma la Roma arriva al pareggio con le reti di: Polverino e Conte. Le azzurre restano prime ma con un punto di vantaggio sul San Marino, la Roma si conferma la bestia nera dopo la sconfitta in Coppa Italia.

La Redazione