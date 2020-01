Al San Paolo l’Inter, una corazzata che non sbaglia in trasferta

Al San Paolo per gli azzurri arriva la corazzata Inter, una squadra che difficilmente sbaglia in trasferta, mentre il Napoli non vince in casa da quasi tre mesi. Un esame subito molto severo per la formazione di Gattuso contro un avversario che finora ha mostrato grande solidità difensiva e che in attacco può contare su una coppia affidabilissima come quella composta da Lukaku e Martinez. Per il Napoli la prima sfida di un mese di gennaio ad altissima intensità: dopo la sfida contro l’Inter, la Lazio e poi un doppio match consecutivo in casa contro Fiorentina e Juventus. Il Napoli è ottavo a ben undici punti dalla zona Champions e ha ben 17 punti in meno rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato. L’Inter invece, trascinata dall’effetto Conte, ha finora avuto un rendimento molto positivo riuscendo a tenere testa alla Juventus nel duello scudetto e al San Paolo vuole confermare la propria affidabilità.

Il Mattino