SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Pareggio combattuto per l’Under 18

Pareggio combattuto e stretto per i nostri Under 18 allenati da Mister Nugnes che non sfonda il muro del pareggio contro l’Academy Schiattarella, nella gara valevole per la 9ª Giornata del Campionato Regionale. Tanta voglia di fare bene per i nostri biancoazzurri, partiti con un gol di svantaggio su errore di incomprensione tra difesa e portiere, ma non perdendo voglia di giocarsela e rientrando subito in ripresa più convinti, trovando il pareggio immediato con Manzo. La ricerca del vantaggio è stata continua, sfiorandolo ma peccando anche di poca freddezza nel momento topico con due occasioni per il sorpasso, la prima subito l’1-1 e la seconda nel finale che lascia un po’ di amaro per una partita. Si poteva ottenere di più del punto che smuove di poco la nostra posizione in classifica, ma da sfruttare per ripartire più convinto in questo primo mese del nuovo anno.

Si vola in Semifinale! I nostri 2009 allenati da Mister Ivone battono di misura la Virtus Belsito ai Quarti, in un scontro combattuto, e sfideranno il Micri per la conquista della Finale della Preview Universal Youth Cup Napoli.

La Redazione