Queste l’intervento del tecnico Zdenek Zeman sul Napoli e su Ancelotti:

“Il Napoli di Sarri è stato qualcosa di incredibile,difficile che si possa ripetere da qualche altra parte.Per come è finita con Ancelotti possiamo dire molte cose.Come molti ho seguito dall’esterno ma restano questioni interne che non sapremo mai fino in fondo.Ma qualcosa si percepiva nell’aria ed il suo esonero stava diventando una conseguenza.Sta di fatto che l’Everton si è mossa in anticipo “.