Mandorlini:”Non mi aspettavo un Napoli cosi in basso, ma ha le qualità per risalire”

Queste le parole di Andrea Mandorlini,allenatore, sul Napoli:

“Ad inizio stagione nessuno si sarebbe mai aspettato questo cammino del Napoli.E’ in una posizione difficile ma ha le qualità per far bene e risalire in classifica. Purtroppo è cosi il calcio, qualche volta va male. Gattuso è un ottimo allenatore e darà il suo contributo.Il centrocampo forse ha bisogno di un piccolo ritocco, perchè è già forte di suo e a me fa impazzire”.