I convocati dell’Italia Under 19 – Nella lista Vianni del Napoli Primavera

Il sito ufficiale della Figc ha comunicato la lista dei convocati dell’Italia Under 19 del c.t. Alberto Bollini in vista dello stage di Coverciano. Mercoledì 8 Gennaio test amichevole contro la Fiorentina Primavera con fischio d’inizio alle ore 14,30. Ecco i convocati.

PORTIERI

Ciocci (Cagliari Calcio), Crespi (AC Gozzano)

DIFENSORI

Barbieri (Novara Calcio), Bergonzi (Atalanta BC), Bonini (Virtus Entella), Manarelli (US Sassuolo Calcio), Piccinini (US Sassuolo Calcio), Scanagatta (Atalanta BC), Serpe (Genoa CFC), Viti (Empoli FC)

CENTROCAMPISTI

Belardinelli (Empoli FC), Chierico (AS Roma), Maldini (AC Milan), Marigosu (Cagliari Calcio), Milanese (AS Roma), Ranocchia (Juventus FC), Simonetta (US Sassuolo Calcio), Tripi (AS Roma), Viviani (Atalanta BC)

ATTACCANTI

Da Graca (Juventus FC), Fonseca (FC Internazionale), Moro (Genoa CFC), Ripamonti (US Sassuolo Calcio), Vianni (SSC Napoli)