Una volta il Napoli ed il San Paolo camminavano assieme. DeLa ci riprova

Non è stato un anno facile, mica solo in campo: il san Paolo ha scoperto una inedita sensazione di gelo, s’è ritrovato disadorno e i 27.487 spettatori dell’ultima del 2019, quella con il Parma, hanno rappresentato anche un picco.

Perché prima, per esempio, ce n’erano stati 27.083 e con il Genoa soltanto 22.947. Né la Champions, come invece si poteva immaginare, è riuscita a fungere da calamita: 38.878 contro il Liverpool, i campioni d’Europa; e appena 22.265 contro il Genk, nella gara utile per arrivare agli ottavi di finale.

Chissà, forse, questo è il segno dei tempo e della crisi oppure no, secondo il CdS, andava cavalcata una alternativa, una proposta che servisse per rimettere il San Paolo al centro del villaggio: De Laurentiis ha dato una sforbiciatina ulteriore ai prezzi, ha rilanciato un’Idea che può ingolosire sino a diventare una dolce tentazione, senza porsi limiti né traguardi, se non quello di ritrovare Napoli e il Napoli. Una volta camminavano assieme.

La Redazione