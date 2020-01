Napoli-Lobotka, match di scacchi con il Celta Vigo

La giornata di ieri è stata vissuta tra Castel Volturno e la Spagna per la trattativa Lobotka e anche ieri si sono fatti passi in avanti. Il tutto è stato un mix di calma ma anche di agitazione in casa partenopea, perchè c’è la voglia di chiudere l’operazione presto, mentre il club iberico cerca di tirare su il prezzo. La distanza tra le parti, come riporta il Corriere dello Sport, è sui 2 milioni, può essere colmata probabilmente dopo le partite di Napoli e Celta Vigo, rispettivamente contro Inter e Osasuna. Infatti saranno giorni dove si penserà al campo, al calcio giocato. Lobotka si aspetta che il telefono squilli per poter partire per l’Italia e svolgere le visite mediche. La sensazione è che la trattativa a breve termine si chiuderà. Il Napoli offre 3 milioni in prestito e obbligo di riscatto a 17 milioni, mentre la società spagnola chiede 22 milioni. Lo slovacco aspetta come il club partenopea, è una partita a scacchi, dove De Laurentiis alla fine spera di piazzare la mossa vincente.

La Redazione