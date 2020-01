Dopo Amrabat e Rrahamani, il Napoli è pronto al tris con l’Hellas Verona

Nel calciomercato spesso e volentieri le alleanze portano ad effettuare diversi affari e questo è il caso del Napoli con l’Hellas Verona. Tra i due club in passato si fece con Jorginho, l’ultimo regista in casa azzurra, prima di fiondarsi verso Lobotka, ora ci sono in ballo tre calciatori degli scaligeri. Come riporta il Corriere dello Sport, sono in fase avanzata per il difensore kosovaro Rrahamani e Amrabat. Sul primo è tutto fatto con la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra, mentre sul centrocampista marocchino ci sono da limare gli ultimi dettagli, ma ormai anche questo affare è cosa fatta. C’è da aggiungere anche il difensore Kumbulla che viene seguito una partita si e l’altra pura, sul ragazzo classe 2000 e non si esclude che possa essere il terzo acquisto dall’Hellas Verona. Le alleanze di mercato del resto servono.

La Redazione