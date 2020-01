Il 4-3-3 di Gattuso con Lobotka nel ruolo di regista

Dall’addio di Jorginho, dove il Napoli si fece dare oltre 60 milioni dal Chelsea due anni fa, non c’è stato più nessuno, Hamsik compreso, che lo abbia sostituito al meglio. La sensazione è che la società di De Laurentiis, come riporta il CdS, non cerchi neanche uno che faccia esattamente quello che era il ruolo dell’italo-brasiliano, ma uno dinamico che sappia smistare al meglio il gioco. Lobotka sarebbe l’ideale per il gioco di Gattuso e il suo 4-3-3. Lo slovacco infatti può essere da supporto per gli altri centrocampisti, Allan sarebbe il mediano dinamico, mentre gli altri giocatori come Zielinski, Fabian Ruiz ed Elmas farebbero da supporto. Appena arriverà lo slovacco dal Celta Vigo, Gattuso potrà constatare la funzionalità di Lobotka e poterlo inserire nel suo 4-3-3.

La Redazione