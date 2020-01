Bagni: “Prima Torreira poi Lobotka, ma il Napoli ha le idee chiare?”

Intervistato da Il Mattino, sul regista Salvatore Bagni la pensa così:

Gattuso rappresenta la svolta?

«Il campo darà la risposta, vediamo come hanno lavorato in questi giorni dedicati ai richiami sulla preparazione».

L’allenatore chiede un regista a tutti i costi.

«Ma hanno le idee chiare? Hanno ripiegato su Lobotka dopo averci provato con Torreira: due giocatori con caratteristiche tecniche differenti ma simili fisicamente. Esattamente il contrario di Danilo, che pure è stato cercato».

Lobotka è la medicina giusta per far guarire il centrocampo?

«Torreira è più forte ma con l’Arsenal non è facile trattare. Ha piedi buoni, sa fare assist e andare in gol. Lo slovacco recupera palloni, buona geometria ma non garantisce molta qualità. E in Spagna non sta facendo benissimo».

Chi gli farebbe posto?

«Sarà un bel problema. Di Allan non si può fare a meno, quindi uno tra Zielinski e Fabian Ruiz resterebbe fuori. Ovvero due pedine che hanno molta più qualità di Lobotka».

A gennaio arriverà soltanto il centrocampista?

«Ci sarebbe bisogno di un difensore mancino, Ghoulam fa troppa fatica a recuperare la condizione. Non si può andare avanti adattando sempre un destro sulla fascia sinistra».

Il mercato invernale offre qualcosa di interessante?

«C’è soltanto l’imbarazzo della scelta, non è vero che non ci sono giocatori da prendere».

Qualche indizio?

«Non faccio nomi perché il mio lavoro è quello di sistemare i calciatori, non farmi pubblicità su di loro. Giuntoli conosce bene il mercato e sa che esistono elementi da Napoli. Tutto dipende dalla disponibilità del club: De Laurentiis adesso vuol davvero investire su calciatori forti e pronti per il nostro campionato?».Fonte: Il Mattino