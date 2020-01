Il doppio ex Bagni: “Battere l’Inter è possibile”

Salvatore Bagni, il grande doppio ex di Inter e Napoli, va dritto al cuore del problema.Ne parla sulle pagine de Il Mattino

«Gli azzurri devono vincere se vogliono tirarsi fuori dalla situazione in cui si sono cacciati».

Anche se l’avversario si chiama Inter ed è distante anni luce?

«Il Napoli non è inferiore, lo pensano gli stessi interisti. L’enorme distanza che si è creata in classifica è un demerito azzurro più che merito degli avversari».

Non lo sbandiera, però Gattuso crede nel quarto posto.

«È l’unica cosa rimasta e non siamo nemmeno a metà campionato. Trovo normale aggrapparsi a quest’obiettivo, sulla carta quasi impossibile».Fonte: Il Mattino