Sì è vero, Amrabat e Rrahmani, Boga con Berardi, ma il pallino di De Laurentiis è un altro

Giuntoli sta giocando di anticipo con il suo collega dell’Hellas D’Amico per chiudere con Amrabat e Rrahmani: il Napoli lavora su due tavoli, compreso quello della rifondazione che partirà la prossima estate.

E per quel che si può, anche in questa sessione. Così come piace, e non poco, Boga del Sassuolo. E non solo lui: con il ds Carnevali si è tornato a parlare del destino di Berardi. Il pallino di De Laurentiis resta Castrovilli: arrivasse un segnale dalla Fiorentina, sarebbe pronto a lanciare un affondo anche adesso.

D’altronde, più che un regista vero e proprio, il Napoli cerca un rinforzo a centrocampo. E Castrovilli sarebbe l’ideale. Fonte: Il Mattino