San Paolo,Collana,Virgiliano, a Napoli atletica vietata allarme della Fidal «Off limits gli impianti»

San Paolo, Collana, Virgiliano, Albricci,Ponticelli. Sfoglia il rosario dei misteri dolorosi l’atletica napoletana che, a sei mesi dalle Universiadi, fa il punto su impianti rinnovati per i Giochi Universitari e ancora chiusi. Tegole che cadono, lavori al tetto, aperture prossime, ognuno ha la propria problematica ma tutti sono, rigorosamente chiusi. E allora il presidente della Fidal Regionale, Sandro Del Naia, alza la voce. «Le Universiadi di Napoli sono finite da 6 mesi – dice – ma l’atletica torna a risvegliarsi in un incubo con la chiusura degli impianti napoletani». Per ogni pista c’è una road map tracciata per la riapertura assicurano al Comune. Ma ad oggi la situazione è nera. Fonte: Il Mattino