Di Lorenzo: “Stiamo lavorando per migliorare, ringrazierò sempre Ancelotti”

NAPOLI – Anno nuovo con propositi rinnovati. E’ un vero e proprio coro quello degli azzurri, un’occasione per rimarcare che l’obiettivo è quello dell’immediato rilancio. Su ogni fronte possibile. «Stiamo già guardando avanti, pronti per affrontare al meglio questo 2020 – chiaro l’intendimento di Giovanni Di Lorenzo, consegnato ai microfoni di Sky – dispiace anche a me per com’è andata, ma stiamo lavorando molto bene e recupereremo punti in campionato. Il mister s’è presentato con un’enorme carica e noi ci siamo messi immediatamente a disposizione per assimilare i suoi schemi. Cercherò di dare sempre il meglio». Va poi a ritroso l’ex Empoli: «Ancelotti? Appena sono arrivato m’ha accordato grandissima fiducia, lo ringrazierò sempre perché non è mai facile puntare su di un ragazzo proveniente da una retrocessione».

Fonte: CdS