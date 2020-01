Nessun dubbio a Nizza: è Ospina il migliore del decennio!

Con Ancelotti il posto non era del tutto blindato, Gattuso, invece, ha da subito stabilito che, tra i pali, non ci sarà turnover. Per questo motivo David Ospina non vive il suo miglior momento per continuità. Nonostante questo, però, l’estremo colombiano ha comunque registrato una bella soddisfazione personale. In questi giorni di bilanci, infatti, i tifosi del Nizza lo hanno eletto miglior portiere dell’ultimo decennio. Proprio così: attraverso un sondaggio lanciato dal quotidiano, Nice Matin, il sessanta percento degli oltre quattromila lettori aderenti hanno votato il colombiano come simbolo dei numeri uno che hanno difeso la porta del club francese tra il 2010 e il 2020. Con tanto di commento: «Nessuno conosceva questo portiere quando sbarcò dalla Colombia a soli 20 anni – si legge -. Eppure Ospina ha fatto dimenticare la partenza di Lloris. Vivace sulla sua linea di porta, attento nelle prese, bravo con i piedi». Alé. Per la cronaca, David ha giocato a Nizza dal 2008 al 2014 raccogliendo 199 presenze, mentre in questa stagione sono appena 5 le sue apparizioni: con Lecce, Brescia, Spal, Genoa e Bologna. Tutte in campionato e tutte con Carletto.

CdS