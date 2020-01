Modugno:”Difesa? Koulibaly non giocherà e la coppia di centrali dovrebbe essere Luperto-Manolas”

Oggi su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista, ecco le sue parole:

“Fabian? Dovrebbe giocare contro l’Inter nonostante l’attacco febbrile. Difesa? Koulibaly non giocherà e la coppia di centrali dovrebbe essere Luperto-Manolas. Mertens? Non credo verrà convocato perchè non è ancora al meglio. Alla luce di un ciclo terribile, ma di svolta, se il Napoli fa molti punti, il morale salirebbe alle stelle. Mercato? Lobotka è praticamente fatta, ed è un giocatore che serve, perchè è un organizzatore di giocio, ed è un metodista, però bisogna ancora convincere il Celta. Oltre a Lobotka, il Napoli potrebbe fare un esterno sinistro, però solo in caso di cessione di Ghoulam. Koutris potrebbe essere un’ opzione. Politano-Llorente? Per me si potrebbe fare, ma verso la fine del mercato. Vertonghen? Non è unatrattativa in stile Napoli, perchè si tende a comprare giocatori giovani, però potrebbe essere un’opzione per Giugno in caso di cessione di Koulibaly.”